ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ!
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
32 views • 8 months ago

Βίντεο Νο 376


📍Αυτή η ταινία από το Stopworldcontrol.com αποκαλύπτει κάτι τόσο μοχθηρό, τόσο διαβολικό, τόσο συγκλονιστικό που πολλοί θα δυσκολευτούν να το πιστέψουν. Ωστόσο, είναι αλήθεια.


🔺Τα συγκλονιστικά μυστικά που αποκαλύπτονται από αυτό το απίστευτο ντοκιμαντέρ θα ρίξουν ένα καυτό φως στις εγκληματικές οντότητες που πάντα κρύβονταν πίσω, τόσο από το κράτος του Ισραήλ, όσο και από τη Χαμάς.


🔺Αυτή η ταινία έχει τη δύναμη να δώσει ένα θανάσιμο πλήγμα στις σατανικές ελίτ, οι οποίες θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση από την Ιερουσαλήμ για να υποδουλώσουν όλη την ανθρωπότητα.


🔺Αυτή η ταινία μπορεί να δώσει ένα μοιραίο πλήγμα στις σατανικές ελίτ, οι οποίες θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση για να υποδουλώσουν όλη την ανθρωπότητα.


🔺Τα συγκλονιστικά μυστικά που αποκαλύπτονται από αυτό το απίστευτο ντοκιμαντέρ θα ρίξουν ένα καυτό φως σε εκείνους που πάντα κρύβονταν πίσω από το κράτος του Ισραήλ.


👉 Η συνέχεια του άρθρου εδώ: https://nioland.substack.com/p/53b


--------------


👉 Εναλλακτικά από την πληρωμένη συνδρομή στο Substack, μπορείτε να κάνετε εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες δωρεές μέσω του Ko-Fi: https://ko-fi.com/nioland1


--------------------


👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/


ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/subscribe


---------------------


Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!


Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram -


https://t.me/NIO_LAND


----------------------


Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


Στο RUMBLE:


https://rumble.com/c/NIOLAND


Στο SUBSTACK:


https://nioland.substack.com/


Στο BITCHUTE:


https://www.bitchute.com/channel/nioland/


Στο ODYSEE:


https://odysee.com/@NIOLAND


Στο BRIGHTEON:


https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

israelpalestinesatanismrothschildhamas
