ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές...

ιστορική ομιλία του Νικόλαου Παπαδόπουλου, στην Ολομέλεια της Βουλής,
για την άρση της ασυλίας του. Η ατυχής τοποθέτηση του βουλευτή της
ΝΙΚΗΣ, κ. Τσιρώνη, καθώς και η απαράδεκτη τοποθέτηση του Εκπροσώπου της
Ελληνικής Λύσης, κ. Χήτα, δεικνύει τον φαρισαϊσμό, που επικρατεί στον
δήθεν Πατριωτικό χώρο.... Παρέμβαση, έκρινε σκόπιμο να κάνει και ο γόνος των Οθωμανών (όπως ο ίδιος υποστηρίζει) κ. Καιρίδης.
23/07/2025