ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές...

Η ιστορική ομιλία του Νικόλαου Παπαδόπουλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την άρση της ασυλίας του. Η ατυχής τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ, κ. Τσιρώνη, καθώς και η απαράδεκτη τοποθέτηση του Εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης, κ. Χήτα, δεικνύει τον φαρισαϊσμό, που επικρατεί στον δήθεν Πατριωτικό χώρο.... Παρέμβαση, έκρινε σκόπιμο να κάνει και ο γόνος των Οθωμανών (όπως ο ίδιος υποστηρίζει) κ. Καιρίδης.



23/07/2025