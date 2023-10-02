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'CREDIT CARD DEBT IS EXPLODING NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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199 views • 10/02/2023

INSANE! THE MIDDLE CLASS IS NOW LIVING OFF THEIR CREDIT CARDS. THIS DEBT IS ALMOST 2 TRILLION DOLLARS NOW. THE ENTERTAINMENT VENUES ARE ARE PACKED NOW. STUPID AMERICANS HAVE THEIR HEADS IN THE SAND INDULGING IN MIND NUMBING ENTERTAINMENT WHILE AMERICA IS OVER RUN BY 100+ ILLEGALS. IF DON'T THINK THIS EXCAPE INTO FANTASY LAND WON'T COME BACK TO DESTROY YOU YOU'RE A FOOL. WHEN THE SATANIC ELITE FLIP THE STOCK MARKET THEY WILL USE THE NAZI I.R.S. TO THROW YOU INTO THE DIRTY STREETS OF AMERICA AND TAKE ALL YOU HAVE. WE'RE LIVING IN THE BIGGEST CON GAME THE WORLD HAS EVER SEEN NOW. IF YOU HAVEN'T PAYED OFF YOUR BILLS AND ARMED UP, PREPPED, PRAY AND STAYED THE HELL OUT OF THE WAY YOU HAVE ONLY YOURSELF TO BLAME WITH YOU'RE LIVING IN A TENT WITH ALL THE DRUG ADDICTS IN AMERICA...WAKEUP! P.S. THE EVICTIONS HAVE ALREADY BEGIN...

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