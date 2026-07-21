Tri test 07/21

World Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, nhưng cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm vẫn chưa có ứng viên nào thực sự vượt lên. Màn trình diễn tại Bắc Mỹ có thể tạo ảnh hưởng lớn, song Quả bóng Vàng còn được quyết định bởi thành tích trong cả mùa giải.





Lễ trao giải của France Football dự kiến diễn ra ngày 26/10 tại London. Trước thời điểm bỏ phiếu, Messi, Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappe và Harry Kane được xem là năm gương mặt nổi bật nhất.