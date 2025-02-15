BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Die Ehre ist unantastbar [MUSIK]
From Truth And Other Lies
From Truth And Other Lies
11 views • 7 months ago

In diesen Tagen gedenken wir nicht nur Andreas, sondern auch den Opfern der alliierten Bombardierungen im zweiten Weltkrieg - allen voran Dresden.

Dazu sei das Video "Höllensturm" zu empfehlen:

Deutsch:

https://www.brighteon.com/59af0391-b321-45dd-a1e7-e35021532b8a

Englisch:

https://www.brighteon.com/4b255bdf-cee5-4b56-8518-dc5e1b5eb4a0


Wir vergessen den Terror der Siegermächte nicht und der Krieg ist noch lange nicht vorbei!

Eines Tages wird die Wahrheit siegen!


__

Das Lied ist von Jürgen V.

Hier könnt ihr kostenlos ins Album reinhören:

https://pinkamuz.pro/search/Jurgen%20V

Hier gibt es die Studioversion zusammen mit Markus:

https://my.mail.ru/music/songs/j%D1%8Crgen-v-die-ehre-ist-unantastbar-worte-markus-s-weise-j%D1%8Crgen-v-fdd42ea822196cf2c2215434cde78269

hitlergermanybombingworld wardeutschlandchurchilldresden
