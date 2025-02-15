Die Ehre ist unantastbar [MUSIK]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
In diesen Tagen gedenken wir nicht nur Andreas, sondern auch den Opfern der alliierten Bombardierungen im zweiten Weltkrieg - allen voran Dresden.
Dazu sei das Video "Höllensturm" zu empfehlen:
Deutsch:
https://www.brighteon.com/59af0391-b321-45dd-a1e7-e35021532b8a
Englisch:
https://www.brighteon.com/4b255bdf-cee5-4b56-8518-dc5e1b5eb4a0
Wir vergessen den Terror der Siegermächte nicht und der Krieg ist noch lange nicht vorbei!
Eines Tages wird die Wahrheit siegen!
__
Das Lied ist von Jürgen V.
Hier könnt ihr kostenlos ins Album reinhören:
https://pinkamuz.pro/search/Jurgen%20V
Hier gibt es die Studioversion zusammen mit Markus:
https://my.mail.ru/music/songs/j%D1%8Crgen-v-die-ehre-ist-unantastbar-worte-markus-s-weise-j%D1%8Crgen-v-fdd42ea822196cf2c2215434cde78269