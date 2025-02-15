Die Ehre ist unantastbar [MUSIK]

In diesen Tagen gedenken wir nicht nur Andreas, sondern auch den Opfern der alliierten Bombardierungen im zweiten Weltkrieg - allen voran Dresden.

Dazu sei das Video "Höllensturm" zu empfehlen:

Deutsch:

https://www.brighteon.com/59af0391-b321-45dd-a1e7-e35021532b8a

Englisch:

https://www.brighteon.com/4b255bdf-cee5-4b56-8518-dc5e1b5eb4a0





Wir vergessen den Terror der Siegermächte nicht und der Krieg ist noch lange nicht vorbei!

Eines Tages wird die Wahrheit siegen!





Das Lied ist von Jürgen V.

Hier könnt ihr kostenlos ins Album reinhören:

https://pinkamuz.pro/search/Jurgen%20V

Hier gibt es die Studioversion zusammen mit Markus:

https://my.mail.ru/music/songs/j%D1%8Crgen-v-die-ehre-ist-unantastbar-worte-markus-s-weise-j%D1%8Crgen-v-fdd42ea822196cf2c2215434cde78269