TOMADA D PELO CAMBIO CLIMÁTICO

El Dr. José Ramón Ferrandis, académico experto en clima, explica la imposibilidad de que el cambio climático sea antropogénico, que siempre ha habido cambios en el clima y no se deben al ser humano. Los globalistas, que en realidad son la mafia atrás de los gobiernos y la onu, nos quieren tomar el pelo con esa narrativa simplemente para esclavizarnos. La plandemia fue otra de sus estrtegias para atemorizar, doblegar a la sociedad y reducir (asesinar) a pla población mundial. Son unos cínicos y genocidas, pero ostentan el poder económico y político. Documéntese más en éste canal www.brighteon.com/channels/feriljor donde hay más de 30 videos sobre el tema. Busque Dr. Luis Pomar también sobre este fraude del cambio climático.