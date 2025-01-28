28.01.2025 Как нам выходить из безвыходных ситуаций (Выпуск №275. Часть 2 (1))

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Часть 1
02:50 https://rutube.ru/video/20532d1300a02d9136f6bf467261fcd4/ КНУТ И ПРЯНИК ТРАМПА. НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВ ОРОВ. ЗАЙДУТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЙСКА НА УКРАИНУ?
33:45 https://rutube.ru/video/846ca3e252d841923cb3b252d9224d36/ ПЕРВЫЕ УКАЗЫ ТРАМПА. ЗИГА ИЛОНА МАСКА, КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА И ВОЙНА. АМЕРИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
39:05 https://rutube.ru/video/ce3541ccc77e3135675fe85411e81592/ Трамп отрезал помощь ВСУ. Российские войска берут В. Новоселку и наступают в Курской обл. 21.01.25
51:50 https://yandex.ru/video/preview/14918077203298003941 Семнадцать мгновений весны 11 серия из 12
1:02:43 https://rutube.ru/video/7425fa764dd7490b94c2be2d8fb96838/ Химтрейлы: правда или вымысел? Что распыляют самолеты в небе
фото нити из тела
1:15:30 https://yandex.ru/video/preview/5143391432666872264 Книга пророка Исаии
1:27:19 https://rutube.ru/video/ecc1271f2fef6cc289aa7b2417f1b08a/
Универсальное средство для выхода из трудных жизненных ситуаций. Иерей Константин Корепанов.
1:51:22 https://rutube.ru/video/d96eb5f11cf56e0261ba220aa5325221/ Лествица для мирян. Введение