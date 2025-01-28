BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
28.01.2025 Как нам выходить из безвыходных ситуаций (Выпуск №275. Часть 2 (1))
Vera77
Vera77
2275 views • 7 months ago

Часть 1

02:50 https://rutube.ru/video/20532d1300a02d9136f6bf467261fcd4/ КНУТ И ПРЯНИК ТРАМПА. НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВ            ОРОВ. ЗАЙДУТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЙСКА НА УКРАИНУ?

33:45 https://rutube.ru/video/846ca3e252d841923cb3b252d9224d36/ ПЕРВЫЕ УКАЗЫ ТРАМПА. ЗИГА ИЛОНА МАСКА, КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА И ВОЙНА. АМЕРИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

39:05 https://rutube.ru/video/ce3541ccc77e3135675fe85411e81592/ Трамп отрезал помощь ВСУ. Российские войска берут В. Новоселку и наступают в Курской обл. 21.01.25

51:50 https://yandex.ru/video/preview/14918077203298003941 Семнадцать мгновений весны 11 серия из 12

1:02:43 https://rutube.ru/video/7425fa764dd7490b94c2be2d8fb96838/ Химтрейлы: правда или вымысел? Что распыляют самолеты в небе

1:05:20 https://wexarts.org/sites/default/files/2019-03/fv_thepainofothers_header_thumbnail_700x400.jpg

фото нити из тела

1:15:30 https://yandex.ru/video/preview/5143391432666872264 Книга пророка Исаии

1:27:19 https://rutube.ru/video/ecc1271f2fef6cc289aa7b2417f1b08a/

Универсальное средство для выхода из трудных жизненных ситуаций. Иерей Константин Корепанов.

1:51:22 https://rutube.ru/video/d96eb5f11cf56e0261ba220aa5325221/ Лествица для мирян. Введение

healthgodreligion
