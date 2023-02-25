15. Общение с глупцом

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Глупец принимает честность,
Нравственность и доброту
За слабость и неуместность
В своём примитивном быту.
Он прав, средь тех, кто с ним рядом
Рвачество и выпендрёж,
Стали шаблонным обрядом,
Равно как блуд, фальшь и ложь.
Те же, кто развиты боле,
В сих проявлениях зрят
Признаки краха и боли,
Кои глупца поразят.
Коль с ним общаешься лично,
Холодно, сухо держись,
И говори лаконично,
Не бойся, не заводись.
Смелостью и здравым смыслом
Дай ответ дури глупца:
Дым в голове коромыслом –
Это начало конца.