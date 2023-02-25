15. Общение с глупцом

Глупец принимает честность,

Нравственность и доброту

За слабость и неуместность

В своём примитивном быту.





Он прав, средь тех, кто с ним рядом

Рвачество и выпендрёж,

Стали шаблонным обрядом,

Равно как блуд, фальшь и ложь.





Те же, кто развиты боле,

В сих проявлениях зрят

Признаки краха и боли,

Кои глупца поразят.





Коль с ним общаешься лично,

Холодно, сухо держись,

И говори лаконично,

Не бойся, не заводись.





Смелостью и здравым смыслом

Дай ответ дури глупца:

Дым в голове коромыслом –

Это начало конца.