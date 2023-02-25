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15. Общение с глупцом
ZSpoetry
ZSpoetry
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7 views • 02/25/2023

Глупец принимает честность,

Нравственность и доброту

За слабость и неуместность

В своём примитивном быту.


Он прав, средь тех, кто с ним рядом

Рвачество и выпендрёж,

Стали шаблонным обрядом,

Равно как блуд, фальшь и ложь.


Те же, кто развиты боле,

В сих проявлениях зрят

Признаки краха и боли,

Кои глупца поразят.


Коль с ним общаешься лично,

Холодно, сухо держись,

И говори лаконично,

Не бойся, не заводись.


Смелостью и здравым смыслом

Дай ответ дури глупца:

Дым в голове коромыслом –

Это начало конца.

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poetryhonestyprudencegumption
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