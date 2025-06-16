Alienígenas e Dinossauros

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Angkor Wat, no Camboja, é o maior templo religioso antigo do mundo. Em suas ruínas megalíticas, pesquisadores descobriram a representação de uma espécie de dinossauro: um estegossauro. Mas como os antigos poderiam ter conhecimento de animais que, segundo a ciência tradicional, foram extintos há milhões de anos? Por que os dinossauros estão extintos? Será que uma raça alienígena exterminou os dinossauros para dar lugar à humanidade?
Se isso for verdade, alguns dinossauros conseguiram sobreviver ao extermínio indo para cavernas subterrâneas e lá permaneceram por milênios, evoluiram e deram origens a humanoides reptilianos terrestres, como relata Corey Goode e outros informantes em suas divulgações, enquanto outros sairam das cavernas e tiveram contato com humanos, como mostra alguns artefatos encontrados.
Esses provavelmente foram caçados, mas não foram completamente extintos...