Alienígenas e Dinossauros
Oculto Revelado - A Verdade
16 views • 3 months ago

Angkor Wat, no Camboja, é o maior templo religioso antigo do mundo. Em suas ruínas megalíticas, pesquisadores descobriram a representação de uma espécie de dinossauro: um estegossauro. Mas como os antigos poderiam ter conhecimento de animais que, segundo a ciência tradicional, foram extintos há milhões de anos? Por que os dinossauros estão extintos? Será que uma raça alienígena exterminou os dinossauros para dar lugar à humanidade?

Se isso for verdade, alguns dinossauros conseguiram sobreviver ao extermínio indo para cavernas subterrâneas e lá permaneceram por milênios, evoluiram e deram origens a humanoides reptilianos terrestres, como relata Corey Goode e outros informantes em suas divulgações, enquanto outros sairam das cavernas e tiveram contato com humanos, como mostra alguns artefatos encontrados.

Esses provavelmente foram caçados, mas não foram completamente extintos...

