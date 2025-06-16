Alienígenas e Dinossauros

Angkor Wat, no Camboja, é o maior templo religioso antigo do mundo. Em suas ruínas megalíticas, pesquisadores descobriram a representação de uma espécie de dinossauro: um estegossauro. Mas como os antigos poderiam ter conhecimento de animais que, segundo a ciência tradicional, foram extintos há milhões de anos? Por que os dinossauros estão extintos? Será que uma raça alienígena exterminou os dinossauros para dar lugar à humanidade?



Se isso for verdade, alguns dinossauros conseguiram sobreviver ao extermínio indo para cavernas subterrâneas e lá permaneceram por milênios, evoluiram e deram origens a humanoides reptilianos terrestres, como relata Corey Goode e outros informantes em suas divulgações, enquanto outros sairam das cavernas e tiveram contato com humanos, como mostra alguns artefatos encontrados.



Esses provavelmente foram caçados, mas não foram completamente extintos...