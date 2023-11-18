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JFK HORRIBLE MURDER OF DR MARY SHERMAN EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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144 views • 11/18/2023

THIS IS ONE OF THE MOST HORRIBLE MURDERS ONE COULD EVER HAVE IMAGINED. CANCER RESEARCHER DR MARY SHERMAN WAS BRUTALLY STABBED, SHOT AN ARM SEVERED AND HE BODY BURNED. SHE WAS GOING TO BE A WHISTLEBLOWER BEFORE AMERICAS EVIL GOVERNMENT DECIDED TO HAVE HER VICIOUSLY MURDERED. THIS PROVES THERE'S TRULY EVIL PEOPLE IN THE WORLD WITH A DEMONIC SPIRIT TO TORTURE AND SLAUGHTER INNOCENT HUMAN BEINGS. HAMAS IS DOING THE VERY SAMR THING IN THE MIDDLE EAST RIGHT NOW. YOU BETTER ARMUP, PREP, PRAY AND STAY THE HELL OUT OF THE WAY ORYOU COULD SUFFER A BRUTAL MURDER SINCE SHEER EVIL IS COVERING THE WORLD TODAY...WAKEUP!

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