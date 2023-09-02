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PROOF THE AMERICAN MILITARY HAS DANGEROUS LASER WEAPONS!
EARTH SHAKING NEWS
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187 views • 09/02/2023

THE MILITARY HAS HAD DEADLY LASER WEAPONS FOR DECADES NOW. IT'S CLEAR A SECRET ARM OF THE GOVERNMENT (CIA) IS USING DEW LASER WEAPONS TO CREMATE INNOCENT HUMAN BEINGS. THE OCCULT ELITE WANT ALL OF US DEAD AND THEY DO CONTROL ALL THE GOVERNMENTS OF THE WORLD. THEY USED THESE DEADLY LASERS IN PARADISE CA AND RECENTLY IN MAUI. ONLY A FOOL WOULD BELIEVE OTHERWISE RIGHT NOW. ALL OUR POLITICIANS ARE PATHOLOGICAL LIARS AND DON'T GIVE A DAMN ABOUT THE AMERICAN PEOPLE. AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN NOW. BRAINDEAD AMERICANS ARE POSSESSED BY DEMONIC ENTERTAINMENT AND REFUSE TO BELIEVE THE ELITE AND OUR INSANE GOVERNMENT ARE COMING TO MURDER US. IF YOU DON'T BELIEVE ME WAIT AND SEE WHAT HAPPENS BY THE END OF 2023. AMERICA IS NOW A DEAD MAN WALKING. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE CLOCK IS TICKING FOR THE END OF AMERICAN LIVES NOW. PERSONAL PROTECTION IS A MUST NOW....WAKEUP!

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