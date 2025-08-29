Юрий Нестеренко. Солнце

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Данное стихотворение не имеет целью ни оправдывать преступления Японии во Второй мировой, ни осуждать США за ядерную бомбардировку, которая была необходима, чтобы принудить Японию к капитуляции. (А вот бомбардировка Дрездена зажигательными бомбами, которая не привела и в принципе не могла привести к окончанию войны - и от которой погибло больше, чем от атомной бомбы - была бессмысленным варварством. На эту тему у меня тоже есть стихи: http://yun.complife.info/verses/justi...)
Ролик сделан с большим вниманием к деталям - обратите внимание, пилот даже нажимает и отпускает тангенту в процессе радиообмена. Звук моторов аутентичный.
Японскую музыку брал из этой подборки: •https://www.youtube.com/watch?v=suUsDNq4WtM