ΠΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΑΥΜΑ – Προειδοποίηση από τον Άγιο Παΐσιο. Πηγή του βίντεο: https://youtu.be/IgYi4T_Zy-Q

ΠΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΑΥΜΑ – Προειδοποίηση από τον Άγιο Παΐσιο https://rumble.com/v6ug63b-st-paisios-professes-the-truth-of-christ-orthodoxly.html , https://ugetube.com/watch/4RexPeizyHBaBI8 . Πηγή του βίντεο: Το κανάλι "Γνώση του Αγίου Παϊσίου https://youtu.be/IgYi4T_Zy-Q ", που δωρεάν περιέχει πολλά ψυχωφελή ορθόδοξα βίντεο. Ο Θεός να ευλογεί τον δημιουργό του καναλιού.

Επιπλέον αξίζει να διαβάσετε το ψυχωφελές ορθόδοξο ομολογιακό κείμενο του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο: «Η φροντίδα για το σώμα έφερε τον κόσμο σε πνευματική κρίση» από την ιστοσελίδα https://eeod.gr/pneumatika/83875-gios-ioustnos-ppovits-1-iounou-i-frontda-gia-to-sma-fere-ton-ksmo-se-pneumatik-krsi .

ΑΠΑΝΤΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΤΙ «ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΑΝ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ... ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΜΟΛΟΓΩ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .



ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://web.archive.org/web/20240224234245/https://www.freevolition.gr/ ,

https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition ,

στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition

και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr .



