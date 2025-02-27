Das Ahnenerbe [FTAOL]

Die Identität wurde unserem Volk sehr früh aberzogen durch die Besatzer.

Viele haben überhaupt keinen Bezug zur Geschichte, zu den Ahnen, zu Tradition und Kultur - weil es nicht erwünscht war, denn man fürchtete immer ein Wiedererstarken des Deutschen Geistes.

Trotz jahrzehntelanger Propaganda und Umerziehung sind wir dennoch hier und erinnern an die Heldentaten unserer Ahnen und lassen die Schreckenstaten der Besatzer nicht in Vergessenheit geraten.

Wer sich mit der Geschichte beschäftigt wird schnell feststellen wen und warum man nicht kritisieren darf und dass besonders dort, wo die Propaganda und Zensur am stärksten wirken soll, die wichtigsten Wahrheiten zu finden sind.





Es gibt weltweit viele die unsere Deutsche Geschichte, die echte Version, bereits lange wissen und verbreiten und es warten alle auf die Deutschen sich ihrer Vergangenheit zu stellen und die Flaggen der Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit erneut hochzuhalten.





Jeder hat dabei eine wichtige Rolle zu übernehmen, ob klein ob groß, jeder Beitrag zählt.

Und so tat es auch Andreas in seinen Möglichkeiten.

Danke für deine Worte, mögen sie viele weitere Hörer erreichen und zur Befreiung unseres Volkes, der Menschheit und der Welt beflügeln.





Es grüßt euch,

FTAOL-Mirror





