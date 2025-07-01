HACIA UN MUNDO POST-HUMANO - AÚN ESTÁS A TIEMPO DE ELEGIR

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este es un video para meditarlo, no son teorías de conspiración, es la realidad que han planeado para nosotros, los seres humanos, esa élite del poder que maneja como títeres a los políticos, y nos quieren esclavizar digitalmente las instituciones no elegidas como la ONU, el Foro Económico Internacional, entre otras instituciones, corporaciones y trillonarios.
SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF
GRACIAS!!!