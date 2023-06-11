Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 78. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Человеческие души — это Сама БАЖЕНственность, как бы «заглядывающая» через некие светящиеся точки-окошки в мир Своего Материального Тварения?
01:44 — Есть ли смысл у древнего представления, над которым смеялись учёные-ортодоксы, что «Земля стоит на трёх китах (или слонах), на океане, на черепахе»?
02:24 — Есть выражение: «Важно постичь не многое, а главное». Что самое главное из всего?
02:53 — Вопрос о сострадании.
03:28 — Надо ли возвещать кому-то духовный факт, если человек всё равно не сможет его проверить, убедиться?
03:51 — За передачу Света тёмные мстят?
03:51 — Как произходит телепортация?
05:21 — Если можно заглянуть сознанием в прошлое и будущее, значит, они уже существуют? Физическое «время» тоже принадлежит к иллюзии?
06:01 — Как человеку перестать умалять Тебя в своём сознании, как преодолеть закрытость?
06:20 — Как понять изречение Исуса Христа: «…ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её»?
07:40 — Читая «Световые Формулы для Гармонизации Сознания ЧелоВека», последовательность абзацев, которые идут по буквам алфавита, постоянно возникает мысль: почему так и обязательно ли нужно при чтении произносить так, как Написано?
08:37 — Есть выражение: «Если хамству позволить, то оно заполонит собою весь мир», — как его останавливать на практике?
08:59 — Без духовности люди всегда разделены... Наверное, лишь крайняя опасность пробудит землян?
09:51 — Существует ли проблема, показанная в сериале «Махакали», сдерживания яростной силы Парвати-Махакали?
10:51 — Когда слабый становится сильным?
12:24 — Как будет «измеряться Храм», о чём было сказано в 11 гл. «Откровения», или уже измеряется?
12:51 — Чтобы что-то передать, обычно нужно это самому иметь, принять. Как это относится к Твоему Дару Спасения, Защиты?
13:34 — Сказано: «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Какое значение имеют такие слова сейчас, в дни завершающегося АпоКАЛИпсиса?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 78.
Читает Автор. https://youtu.be/6ySYbIBeE7I
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-78
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos