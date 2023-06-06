Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Почему стало как-то нелегко разкаиваться, осознавать и преодолевать свои недостатки?

01:40 — Несколько раз в «Агни-Йоге» предупреждается, что «решено отказаться от чудес». В последующие дни, перед самим ПреобРАжением, этот запрет снимется?

02:18 — В пророчествах «Откровения Иоанна Богослова» говарится: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон». Что это за символика? Это образы чего, каких действующих лиц?

03:13 — Экономику останавливают по всему миру. Это готовится предсказанный голод, или что-то худшее?

03:40 — В «Откровении Иоанна Богослова» предупреждается о чудесах «другого зверя»: «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Что имеется в виду под огнём?

05:00 — По статистике, через 2 дня при ЧП, в городах магазины оказываются пусты, склады разграблены. В таких случаях надежда только на спрятанные запасы?

06:17 — Почему страх мешает осознанию?

06:54 — Вопрос о Поэзии Матери Мира.

07:42 — «Помеченным» клеймом-чипом, начертанием, эволюция недоступна?

08:48 — Кто выше в иерархии тёмных: рептилоиды или демоны?

09:30 — Вопрос об эпизоде фильма «Шани Дев», где Шани начинает противостоять противоположная отрицательная сила собственной сущности.

10:48 — Что означает отсутствие у человека контроля чувств?

12:55 — По каким грехам отнимается ВЕРА?

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 77.

Читает Автор. https://youtu.be/bL2pBdBs8qs

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-77

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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