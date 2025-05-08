Episode 90: Illuminati, Freimaurer, Sozialisten (Gesellschaftspyramide 7)

Wer beherrscht die Welt? Diese Frage wird von manchen mit einem einzigen Wort beantwortet: die Illuminaten. Was dieses Wort beinhaltet, das können allerdings die wenigsten sagen. Es ist zum Sammelbegriff für die Okkultokratie geworden, die Herrschaft im Verborgenen, und was man nicht sehen kann, von dem hat man auch selten eine Vorstellung. In der vorliegenden Folge zur Gesellschaftspyramide spüren wir den Namensgebern der dunklen Mächte nach und verfolgen ihre Spur bis in die Gegenwart. Wir landen – überraschend für die einen, erwartungsgemäß für die anderen – bei altbekannten politischen Kräften.

In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist.

