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EVIL NASCAR BUBBA WALLACE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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160 views • 07/06/2023

BUBBA WALLACE IS A BULLY. HE THINKS JUST BECAUSE HE'S BLACK BUBBA IS ENTITLED TO A LIFE OF FAME AND FORTUNE. IF IT WASN'T FOR THE WALLAC FAMILY BUBBA WOULD BE JUST ANOTHER STREET THUG IN THE SLUMS OF AMERICA. THIS BULLY HAS NO IDEA WHAT A BREAK IN LIFE MEANS. HE NEEDS TO LEARN IF ONE WANTS FAME AND FORTUNE THERE'S  HUGE RESPONSIBILITY THAT COMES WITH IT. I NEVER LIKED THIS GUY WHEN HE LIED ABOUT THE NUSE SITUATION AND GOT KYLE LARSON THROWN OUT OF NASCAR FOR A YEAR. AT LEAST WHEN THE FANS DISLIKED KYLE BUSH HE DIDN'T GIVE THE FANS THE MIDDLE FINGER LIKE BUBBA DID NOT LONG AGO. I RARELY WATCH NASCAR ANYMORE BECAUSE OF THEIR STANGE ON THE BLACK AND FAG AGENDA. THIS BUBBA CHARACTER CONFIRMED WHY NASCAR SUCKS ANYMORE. PEOPLE NEED TO PREPARE FOR THE COLLAPSE OF AMERICA AND STOP WORSHIPPING ENDLESS ENTERTAINMENT...

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