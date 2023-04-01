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GARNET, MT. OLD WEST MINING TOWN!
EARTH SHAKING NEWS
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117 views • 04/01/2023

GARNET, MT. MINING TOWN IS VERY UNUSUAL. THE HOTEL I FELL IN LOVE WITH. I INSTANTLY THOUGHT I WAS BACK IN THE 1800'S WALKING THROUGH THIS UNIQUE STRUCTURE. IT WAS REALLY HARD TO IMAGINE HOW HARD IT WAS LIVING BACK IN THOSE RUFF AND TOUBLE DAYS. THIS WAS A STRANGE TIME WHEN MEN AND WOMEN HAD TO RELY ON FAITH IN ALMIGHTY GOD OR THEY WOULDN'T HAVE SURVIVED. THERE WAS A RESPECT FOR THEIR FELLOW HUMAN BEINGS THAT RARELY EXITS IN TODAYS WORLD. THAT'S NOT TO SAY THEIR WASN'T THEIR SHARE OF NASTY PEOPLE WHICH EXISTED BUT NOT AS IS SEEN IN TODAYS EVIL WORLD. STEP BACK IN TIME AND WHAT MY EXCITINF VIDEO. PLEASE SEND TO EVERYONE...

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