REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 29 - 7ª Temporada - Testemunho Sobre Pirâmides e Cidades Subterrâneas com Pete Peterson

Neste episódio de REVELAÇÕES CÓSMICAS com David Wilcock, Pete Peterson revela o que os insiders sabem sobre pirâmides e cidades subterrâneas.
Pete Peterson retorna para revelar o que os insiders sabem sobre o poder das pirâmides e a construção de cidades subterrâneas.
Quando as primeiras civilizações extraterrestres pousaram em nosso planeta, precisaram fazer o melhor com as matérias-primas disponíveis.
Assim, construíram grandes pirâmides de pedra para servir como amplificadores de efeitos informativos/espirituais.
À medida que o Sol se move em seu ciclo de 29.000 anos, a superfície da Terra tem sido ocasionalmente devastada por erupções solares, fazendo com que as civilizações se refugiassem no subsolo.
Este é um movimento que a elite do poder está fazendo neste momento, enquanto o Sol se prepara para outro grande evento.