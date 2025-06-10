BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 29 - 7ª Temporada - Testemunho Sobre Pirâmides e Cidades Subterrâneas com Pete Peterson
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • 3 months ago

Neste episódio de REVELAÇÕES CÓSMICAS com David Wilcock, Pete Peterson revela o que os insiders sabem sobre pirâmides e cidades subterrâneas.

Pete Peterson retorna para revelar o que os insiders sabem sobre o poder das pirâmides e a construção de cidades subterrâneas.

Quando as primeiras civilizações extraterrestres pousaram em nosso planeta, precisaram fazer o melhor com as matérias-primas disponíveis.

Assim, construíram grandes pirâmides de pedra para servir como amplificadores de efeitos informativos/espirituais.

À medida que o Sol se move em seu ciclo de 29.000 anos, a superfície da Terra tem sido ocasionalmente devastada por erupções solares, fazendo com que as civilizações se refugiassem no subsolo.

Este é um movimento que a elite do poder está fazendo neste momento, enquanto o Sol se prepara para outro grande evento.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy