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'BIBLE PROPHECY REVEALED NOW!-
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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173 views • 05/07/2023

THIS AMAZING VIDEO RVEALS JUST WHERE HUMANITY STANDS IN BIBLICAL PROPHECY. MAKE NO MITAKE ABOUT IT. YOU ONLY HAVE 2 CHOICES IN DETERMINING WHERE YOU'LL GO WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH AFTER YOU LEAVE PLANET EARTH. YOU CAN EITHER PICK THE DARK SIDE IN WHICH YOU'LL SPEND ETERNITY IN THE FIERY PIT OF HELL. THE 2ND CHOICE IS TO CHOOSE YESHUA/JESUS AND YOU'LL LIVE IN THE BLISS OF HEAVEN FOR ETERNITY. IF YOU'RE AN ATHEIST YOU'RE A FOOL. IT'S THE DARK SIDE THAT'S CONVINCED YOU THESE'S NO GOD. YOU'VE BEEN TO DAMN LAZY TO DO REL RESEARCH AND THAT'S WHY YOU'LL HEDED INTO THE PITS OF HELL. THE CHOICE IS YOURS AND WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH IT WILL BE TOO LATE TO CHANGE THE HANDS OF TIME. BIBLICAL PROPHECY DECLARES MOT OF HUMANITY WILL MAKE HELL THE LAST DOMAIN. YOU STILL HAVE TIME TO CHANGE YOUR MIND BUT REMEMBER! ONE MINUTE FROM NOW YOU COUL DROP DEAD OF A HEART ATTACK OR BE MURDERED BY A CRIMINAL OR ILLEGAL. THE CHOICE IS YOURS...REPENT OR PERISH...

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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