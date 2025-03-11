BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Γωγ και Μαγώγ, Αρμαγεδδώνας και Ντόναλντ Τραμπ
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
34 views • 6 months ago

Βίντεο Νο 382

----------------

📍 Ο Ντόναλντ Τραμπ διχάζει τις απόψεις όσο σχεδόν κανένας άλλος. Για ορισμένους, είναι ο πολυαναμενόμενος "σωτήρας", ενώ για άλλους, είναι ένας απρόβλεπτος "καταστροφέας της δημοκρατίας".


📍 Οι όροι Γωγ και Μαγώγ (στα εβραϊκά: גּוֹג וּמָגוֹג) εμφανίζονται στη Βίβλο και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και έχουν να κάνουν με αποκαλυπτικές φιγούρες, έθνη ή γεγονότα.


📍 Τα κεφάλαια 38-39 του Ιεζεκιήλ είναι από τα πιο μυστηριώδη και έχουν ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από διαφορετικές θρησκείες και χριστιανικά δόγματα. Ο Γωγ και η γη του Μαγώγ θεωρούνται συμβολικά ή πραγματικά στοιχεία, ανάλογα με τη θεολογική προσέγγιση.


📌 Αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα θα ρίξει μια ματιά στο μέλλον.


👉 Η συνέχεια του άρθρου εδώ: https://nioland.substack.com/p/b2c


--------------


👉 Εναλλακτικά από την πληρωμένη συνδρομή στο Substack, μπορείτε να κάνετε εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες δωρεές μέσω του Ko-Fi: https://ko-fi.com/nioland1


--------------------


👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/


ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ:


https://nioland.substack.com/subscribe


---------------------


Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!


Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram -


https://t.me/NIO_LAND


----------------------


Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


Στο RUMBLE:


https://rumble.com/c/NIOLAND


Στο SUBSTACK:


https://nioland.substack.com/


Στο BITCHUTE:


https://www.bitchute.com/channel/nioland/


Στο ODYSEE:


https://odysee.com/@NIOLAND


Στο BRIGHTEON:


https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

third templedonald trumpworld war 3armageddongog and magog
