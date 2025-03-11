Γωγ και Μαγώγ, Αρμαγεδδώνας και Ντόναλντ Τραμπ

Βίντεο Νο 382

----------------

📍 Ο Ντόναλντ Τραμπ διχάζει τις απόψεις όσο σχεδόν κανένας άλλος. Για ορισμένους, είναι ο πολυαναμενόμενος "σωτήρας", ενώ για άλλους, είναι ένας απρόβλεπτος "καταστροφέας της δημοκρατίας".





📍 Οι όροι Γωγ και Μαγώγ (στα εβραϊκά: גּוֹג וּמָגוֹג) εμφανίζονται στη Βίβλο και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και έχουν να κάνουν με αποκαλυπτικές φιγούρες, έθνη ή γεγονότα.





📍 Τα κεφάλαια 38-39 του Ιεζεκιήλ είναι από τα πιο μυστηριώδη και έχουν ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από διαφορετικές θρησκείες και χριστιανικά δόγματα. Ο Γωγ και η γη του Μαγώγ θεωρούνται συμβολικά ή πραγματικά στοιχεία, ανάλογα με τη θεολογική προσέγγιση.





📌 Αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα θα ρίξει μια ματιά στο μέλλον.





👉 Η συνέχεια του άρθρου εδώ: https://nioland.substack.com/p/b2c





--------------





👉 Εναλλακτικά από την πληρωμένη συνδρομή στο Substack, μπορείτε να κάνετε εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες δωρεές μέσω του Ko-Fi: https://ko-fi.com/nioland1





--------------------





👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.





ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ:





https://nioland.substack.com/





ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ:





https://nioland.substack.com/subscribe





---------------------





Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!





Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram -





https://t.me/NIO_LAND





----------------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





Στο RUMBLE:





https://rumble.com/c/NIOLAND





Στο SUBSTACK:





https://nioland.substack.com/





Στο BITCHUTE:





https://www.bitchute.com/channel/nioland/





Στο ODYSEE:





https://odysee.com/@NIOLAND





Στο BRIGHTEON:





https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND