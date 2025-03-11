Γωγ και Μαγώγ, Αρμαγεδδώνας και Ντόναλντ Τραμπ

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Βίντεο Νο 382
📍 Ο Ντόναλντ Τραμπ διχάζει τις απόψεις όσο σχεδόν κανένας άλλος. Για ορισμένους, είναι ο πολυαναμενόμενος "σωτήρας", ενώ για άλλους, είναι ένας απρόβλεπτος "καταστροφέας της δημοκρατίας".
📍 Οι όροι Γωγ και Μαγώγ (στα εβραϊκά: גּוֹג וּמָגוֹג) εμφανίζονται στη Βίβλο και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και έχουν να κάνουν με αποκαλυπτικές φιγούρες, έθνη ή γεγονότα.
📍 Τα κεφάλαια 38-39 του Ιεζεκιήλ είναι από τα πιο μυστηριώδη και έχουν ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από διαφορετικές θρησκείες και χριστιανικά δόγματα. Ο Γωγ και η γη του Μαγώγ θεωρούνται συμβολικά ή πραγματικά στοιχεία, ανάλογα με τη θεολογική προσέγγιση.
📌 Αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα θα ρίξει μια ματιά στο μέλλον.
