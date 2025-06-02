REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 26 - 7ª Temporada - Perguntas do Espectador 8 - Protocolos e Brechas

Você tem mais perguntas e eles têm as respostas. Corey Goode e David Wilcock abordam suas investigações sobre o perdão à cabala para obter a divulgação completa e quais protocolos estão em vigor para conter vazamentos de informações.



Também aprendemos sobre os avanços tecnológicos secretos usados ​​pela elite, o que a cabala está escondendo de nós e o que podemos esperar nos próximos 70 anos. Além disso, aprendemos sobre a Cláusula de Não Interferência do Acordo de Mohammad e como vários grupos estão explorando brechas nas regulamentações.