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'3,000 ILLEGALS FLOOD INTO TUCSON, AZ TODAY! INSANE!
EARTH SHAKING NEWS
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101 views • 11/29/2023

THE JOKE IS ON THE AMERICAN PEOPLE! OUR TRAITOR POLITICIANS LET THIS INSANITY HAPPEN AND NO ONE IS DOING A DAMN THING ABOUT. HELL! THE COPS AND MILITARY ARE PROCESSING THESE ILLEGAL BASTARDS AS FAST AS THEY CAN DAH! WHEN THE MARKET FLIPS MAYBE DECEMBER AND THESE MILLIONS OF FREE LOADERS HERE DON'T GET THEIR FREE CRAP. THEY'LL BE COMING AFTER YOU AND YOUR LOVED ONE TO RAPE AND MURDER THEM FOR ALL YOUR STUFF AND THERES. ITS GOING TO BE A BLOODY BITTER WINTER FOR AMERICA! ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...ONLY ALMIGHTY GOD CAN SAVE YOU AND I NOW...

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militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
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