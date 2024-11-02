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TECHNOCRACY PRISON PLANET = HIGH TECH TECHNOLOGY USED TO TRACK, TRACE, CONTROL AND KILL HUMANITY. NO GAS CHAMBERS OR BULLETS NEEDED. THIS SILENT WAR THAT MOST PEOPLE ARE UNAWARE, BECAUSE THE WEF MEDIA IS CENSORING THE INFORMATION, HAS KILLED AND INJURED NEAR 1 BILLION PEOPLE SINCE 2020. USING THE HOSPITAL DEATH PROTOCOLS OF REMDESIVIR/VEKLURY AND VENTILATORS... AND ALSO THE WORLDWIDE CAMPAIGN INJECT MOST OF HUMANITY WITH THEIR DEPOPULATION BIOWEAPON INJECTIONS KNOWN AS THE JABS OR THE C19 SHOTS. THEIR EVIL GOAL IS TO KILL OFF 7 BILLION PEOPLE BY 2030 LEAVING AROUND ONLY 500 MILLION PEOPLE LEFT. TRANSHUMAISM IS ALSO A PART OF THE GLOBALIST TOOLS IN THEIR TOOL BOX OF DEATH AND DESTRUCTION. NUREMBERG 2.0!