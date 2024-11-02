BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

TECHNOCRACY PRISON PLANET
Abide in Christ
Abide in Christ
68 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
165 views • 7 months ago

TECHNOCRACY PRISON PLANET = HIGH TECH TECHNOLOGY USED TO TRACK, TRACE, CONTROL AND KILL HUMANITY. NO GAS CHAMBERS OR BULLETS NEEDED. THIS SILENT WAR THAT MOST PEOPLE ARE UNAWARE, BECAUSE THE WEF MEDIA IS CENSORING THE INFORMATION, HAS KILLED AND INJURED NEAR 1 BILLION PEOPLE SINCE 2020. USING THE HOSPITAL DEATH PROTOCOLS OF REMDESIVIR/VEKLURY AND VENTILATORS... AND ALSO THE WORLDWIDE CAMPAIGN INJECT MOST OF HUMANITY WITH THEIR DEPOPULATION BIOWEAPON INJECTIONS KNOWN AS THE JABS OR THE C19 SHOTS. THEIR EVIL GOAL IS TO KILL OFF 7 BILLION PEOPLE BY 2030 LEAVING AROUND ONLY 500 MILLION PEOPLE LEFT. TRANSHUMAISM IS ALSO A PART OF THE GLOBALIST TOOLS IN THEIR TOOL BOX OF DEATH AND DESTRUCTION. NUREMBERG 2.0!

Keywords
prison planetkillingmarxismtechnocracywifitranshumanismsatellitetrackingcontrollingnazi technocratspharmaceutical media military complex
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy