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'PYRAMIDS EXPOSED
EARTH SHAKING NEWS
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92 views • 06/26/2023

HUMANITY IS NOW BEGINNING TO REALIZE OUR TRUE HISTORY HAS BEEN HIDDEN FROM US EVEN BEFORE WE WERE BORN. THANK GOODNESS HUMAN BEINGS ARE NOW WAKING UP TO THE FACT OUR TRUE REALTY IS NOW UNFOLDING BEFORE US. SADLY THOUGH, COUNTLESS HUMAN BEINGS ARE STILL ASLEEP AND BELIEVING THE ENDLESS LIES OF THE OCCULT ELITE WHO CONTROL THE WORLD. BIBLICAL PROPHECY WARNS US BILLIONS OF HUMANS WILL BE MURDERED BEFORE THE END OF THE TRIBULATION WE'RE NOW IN. TRUTHERS LIKE MYSELF WILL ONLY BE ABLE TO WAKEUP A SMALL GROUP OF PEOPLE BEFORE WE'RE PULLED OUT OF THIS WICKED WORLD. THIS IS THE REASON WHY I'M NOT AFRAID TO DIE. I HAVE THE PROTECTION OF THE HOLY SPIRIT AND WON'T BE PULLED OUT OF HERE UNTIL MY WORK IS DONE. SATAN HAS PUT A SPELL OVER MOST OF HUMANITY AND THEY'RE HEADED FOR THE PIT WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATH UNLESS THEY REPENT AND COME BACK INTO THE SAVING GRACE OF ALMIGHTY GOD...REPENT OR PREISH...

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