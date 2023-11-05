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'ISRAEL JUST BLOWUP A GAZA UNIVERSITY!.
EARTH SHAKING NEWS
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113 views • 11/05/2023

WORLD WAR 3 HAS ARRIVED. MY GOD! THERE'S ENOUGH WAR MACHINERY TO BLOWUP THE WORLD SEVERAL TIMES NOW. I DO NOT BELIEVE IN WAR OR MASS MURDER. HOWEVER, SATAN WANTS TO KILL, STEAL AND DESTROY EVERYONE AND EVERYTHING IN THIS INSANE LIFE. TIMES UP! THE ONLY THING HUMANS CAN DO NOW IS HAVE GUNS AND AMMO TO PROTECT THEMSELVES. IT'S MIND BENDING THE NAZI BIDEN REGEIM WANTS ALL OF OUR GUNS WHILE ALLOWING MILLIONS OF ILLEGAL FIGHTING AGE MEN TO FLOOD INTO AMERICA. THE GOVERNMENT HAS NOW LABELED US ENEMIES OF THE STATE. TH DAY OF HELL HAS ARRIVED FOR AMERICANS. THE ILLEGALS ARE NOW REPLACING US. I HOPE TO GOD YOUR'RE AWAKE NOW! IF NOT YOU'LL BE ELIMINATED IN SHORT ORDER BEFORE LONG...WAKEUP!

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militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
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