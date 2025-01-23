Despre invizibilul devenit vizibil (Testimonial Triunghi)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Expulzari nano analizate la microscop.
Acesta este un testimonial tradus al sotiei unui om din statele unite care deovedeste ca era asaltata cu aceste nanotehnologii invizibile. Sotul acesteia a analizat doua mostre de apa la microscop una inainte de baie, si una dupa baie cu triunghiul, ambele analizate la 30 de zile dupa. Vedeti cu ochii vostrii!