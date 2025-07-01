BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Запечатление Божьих Слуг 📜Съедание Свитка 💥Операция Полночный 🔨 Молот 🇮🇷 Протокол школы 22 июня 2025
Neba Luch
Neba Luch
2 views • 2 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1XK6fv0hw7bWDxw7PMWo4kZM4qv4JTPp1/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1V_Is6coQkhTGfJX80hbzFB5hdtjXLDn_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1Nzna9iWdkXv8DgPqsHgQl9K3K03Q1N4q/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1cFAmf4TruzDmw95iymmpaJNP5T-rFMBX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1Oh069HZT77Wfl3R4DO9ocSj_lru3NWaG/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты


Фрагменты

“После того, как Иезекииль съел свиток, он получил печать на лоб.

Иез 3:8 Вот, Я сделал и твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. 9 Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твоё…

Мы видим запечатление Божьих слуг (144000) в 7й гл. Откровения (Откр 7:1 ...4 ВЕТРА земли... 2 И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего ПЕЧАТЬ Бога живого... 3... доколе не положим ПЕЧАТИ на челах рабов Бога нашего. 4 И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было 144 000 из всех колен сынов Израилевых.

Иер 49:35 так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама (Ирана), главную силу их. 36 И наведу на Елам (Иран) 4 ВЕТРА от четырёх краёв неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.

Мф 24:30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе... 31 и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 4 ВЕТРОВ...

Мы также говорили об Операции Полуночный Молот (Operation Midnight Hammer).

Интересно, что мы видим слово “молот” в Иеремии 50:23, где Вавилон назван Молотом всей земли!

Иер 50:23 Как разбит и сокрушён молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!

В ночь на 22 июня 2025 г США нанесли удары точно по тем ядерным объектам Ирана, которые Б. Нетаньяху показал в своём выступлении 7 лет назад (30 апреля 2018 г) Лиланд разбирал это выступление в своём видео 4 года назад

https://vimeo.com/manage/videos/658036380

https://old.bitchute.com/video/ooMlbUuSA9T2/”


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

Схемы https://leelandjones.com/charts-diagrams


Отсчёт 2300 дней до Армагеддона (16 августа 2024 г) начался 30 апреля 2018 г когда Нетаньху показал секретный ядерный архив Ирана https://www.rbc.ru/politics/30/04/2018/5ae7606e9a794759544dbdd3

https://www.youtube.com/watch?v=7k1AEUyWiDE

B Netanyahu 'Iran lied about nuclear programme' https://www.youtube.com/watch?v=l1xeGs5D8g4


Что произошло 16 августа 1024 г?

“Мир и Безопасность...” https://youtu.be/bDre6ps626s?list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&t=205

https://youtu.be/-9FFY_h3sX0?list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&t=151


Операция Полуночный Молот / Operation Midnight Hammer

22 июня 2025 г

https://www.youtube.com/watch?v=cltjZ1gnmQA

https://www.youtube.com/watch?v=JvMxSj4ogAY

https://www.cbsnews.com/news/pentagon-briefing-us-strikes-iran-nuclear-sites/


Про Вавилон-Молот в видео Лиланда Вр. Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г


См. также


Протокол 14 апреля 2024 г Израиль и Иран. Козёл и Овен из 8 гл. Даниила https://cloud.mail.ru/public/6NHr/ASZeUfgdJ


Протокол 31 марта 2024 г Какие события из Вр Шкалы Даниила уже исполнились https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ


Протокол  4 августа 2024 г Краткое содержание Армагеддона. Вр Шкала Даниила (от Бафомета 25 июля 2015 г. до Попрания Воинства 16 августа 2024 г.) https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61

Протокол 7 июля 2024 г Армагеддон 3 Мировая война. Кто ведёт брань с Агнцем https://cloud.mail.ru/public/cfnp/gLWUKWW8S

Протокол 5 мая 2024 г Израиль и США. 10 Царей 2 дочери Вавилонской Блудницы https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj


Видео Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000

https://cloud.mail.ru/public/tep2/2mdqaTHY4

Cхема https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E


Протокол 16 июня 2024 г. Знамение Сына Человеческого. Колесница Херувимов https://cloud.mail.ru/public/JCJb/9W1KQyWta

donald trumpiran nuclearnetanyahuarmageddon144000poslednee vremyaneba luchprorochestva bibliiotkrovenie ioannaleeland jones in russianvtoroe prishestvie iisusa hristavidenie iezekiilyatretya mirovaya voynairan israel warznamenie syna chelovecheskogo na nebekolesnica heruvimovvoyna izrailyairan izrailkozel oven8 glava daniilaoperation midnight hammerotkrovenie 7 glavapolunochni molotusa strikebojya pechat
