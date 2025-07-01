Запечатление Божьих Слуг 📜Съедание Свитка 💥Операция Полночный 🔨 Молот 🇮🇷 Протокол школы 22 июня 2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1XK6fv0hw7bWDxw7PMWo4kZM4qv4JTPp1/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1V_Is6coQkhTGfJX80hbzFB5hdtjXLDn_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1Nzna9iWdkXv8DgPqsHgQl9K3K03Q1N4q/view?usp=sharing
Ориг. англ
https://docs.google.com/document/d/1cFAmf4TruzDmw95iymmpaJNP5T-rFMBX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1Oh069HZT77Wfl3R4DO9ocSj_lru3NWaG/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты
Фрагменты
“После того, как Иезекииль съел свиток, он получил печать на лоб.
Иез 3:8 Вот, Я сделал и твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. 9 Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твоё…
Мы видим запечатление Божьих слуг (144000) в 7й гл. Откровения (Откр 7:1 ...4 ВЕТРА земли... 2 И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего ПЕЧАТЬ Бога живого... 3... доколе не положим ПЕЧАТИ на челах рабов Бога нашего. 4 И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было 144 000 из всех колен сынов Израилевых.
Иер 49:35 так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама (Ирана), главную силу их. 36 И наведу на Елам (Иран) 4 ВЕТРА от четырёх краёв неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.
Мф 24:30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе... 31 и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 4 ВЕТРОВ...
Мы также говорили об Операции Полуночный Молот (Operation Midnight Hammer).
Интересно, что мы видим слово “молот” в Иеремии 50:23, где Вавилон назван Молотом всей земли!
Иер 50:23 Как разбит и сокрушён молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!
В ночь на 22 июня 2025 г США нанесли удары точно по тем ядерным объектам Ирана, которые Б. Нетаньяху показал в своём выступлении 7 лет назад (30 апреля 2018 г) Лиланд разбирал это выступление в своём видео 4 года назад
https://vimeo.com/manage/videos/658036380
https://old.bitchute.com/video/ooMlbUuSA9T2/”
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Схемы https://leelandjones.com/charts-diagrams
Отсчёт 2300 дней до Армагеддона (16 августа 2024 г) начался 30 апреля 2018 г когда Нетаньху показал секретный ядерный архив Ирана https://www.rbc.ru/politics/30/04/2018/5ae7606e9a794759544dbdd3
https://www.youtube.com/watch?v=7k1AEUyWiDE
B Netanyahu 'Iran lied about nuclear programme' https://www.youtube.com/watch?v=l1xeGs5D8g4
Что произошло 16 августа 1024 г?
“Мир и Безопасность...” https://youtu.be/bDre6ps626s?list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&t=205
https://youtu.be/-9FFY_h3sX0?list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&t=151
Операция Полуночный Молот / Operation Midnight Hammer
22 июня 2025 г
https://www.youtube.com/watch?v=cltjZ1gnmQA
https://www.youtube.com/watch?v=JvMxSj4ogAY
https://www.cbsnews.com/news/pentagon-briefing-us-strikes-iran-nuclear-sites/
Про Вавилон-Молот в видео Лиланда Вр. Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г
