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WHO'SE REALLY RUNNING AMERICA NOW?
EARTH SHAKING NEWS
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168 views • 06/16/2023

IT'S CLEAR JOE BIDEN ISN'T RUNNING AMERICA. HIS HANDLERS ARE CONTROLLING HIM TO SEEOUT THE AMERICAN PEOPLE. THIS MENTALLY ILL MAN WILL SIGN ANYTHING JUST TO PLEASE THOSE WHO CONTROL HIS THOUGHTS, ACTIONS AND WORDS. BIDEN BELONGS IN A PADDED CELL NOT SITTING IN THE WHITE HOUSE. WHO DO YOU THINK WILL PAYS FOR THE MILTI TRILLIONS THIS MAN IS SPENDING AROUND THE WORLD AND NOT IN AMERICA. THIS LUNATIC NOW WANTS TO BUILD A RAILROAD ACROSS THE INDIAN OCEAN. HOW IN THE HELL IS THAT GOING TO HELP THE MILLIONS OF AMERICANS LIVING IN TENTS IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA DAH! YOU BETTER WAKEUP BEFORE BIDENS HENCHMEN COME TO DRAG YOU TO FAEMA CAMP WHERE YOU'LL NEVER BE HEARD FROM AGAIN LIKE NAZI GERMANY...REPENT OR PERIH...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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