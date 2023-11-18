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Израиль-Палестина, Армагеддон в 14-й главе Захарии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 5 ноября 2023 г. (перевод с английского)
Cкачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/8790
Cкачать ДОКУМЕНТ (оригинал на английском также в документе)
pdf https://cloud.mail.ru/public/1tVU/uUdcXSrFB
doc https://cloud.mail.ru/public/CbqH/jtJycdYMZ
odt https://cloud.mail.ru/public/Cgta/S52zm4Gmg
https://t.me/luchneba/8725?single
Фрагменты текста
«В 9-й главе Захарии описывается текущая война в Газе. Мы ожидаем осуществления и следующих глав — вплоть до 14-й, которые описывают последовательность дальнейших событий, в конце приводящих к тому, что ноги Христа встанут на на Елеонской горе!.. Зах 9:2 “и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился.” Здесь описывается на текущий момент спорная территория — а именно, северная часть Обетованной Земли; в настоящее время тут пока ещё не проходят границы Израиля. Емаф — современный Хама (Хамат) — находится в Сирии, Тир и Сидон — в Ливане… Зах 9:5 “Увидит это Аскалон и ужаснётся, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем.” Это описывает текущую войну в Газе; здесь упоминаются два конкретных города – Аскалон (современный Ашкелон) и Газа. Это не тот конфликт, который происходил два года назад. Царь Газы = глава ХАМАСа?.. Зах 9:6 “Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие Филистимлян.” Чужое племя = смешанное семя (bastard = Mingled Seed), это те, семя которых смешалось, когда они приняли начертание зверя [т.е. “уколы”]… Зах 9:9 “Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле… (белом коне)”. Мы радуемся и чествуем Христа на Его белом коне в Новом Иерусалиме! Он приходит, неся спасение. Он приходит как את Мардохей в Книге Есфири. Он уже появляется на Своём белом коне и показывает Себя Своему народу прежде, чем явиться прочим народам. Зах 9:10 “... и сокрушён будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Это Его владения, от Мёртвого моря до Средиземного моря, от Индии до Эфиопии, как 127 провинций, описанных в Есф 1:1.Зах 9:13 “Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.” Это описывает Армагеддон. Сыны Сиона против сынов Греции (Ионии). Сыны Сиона = Иуда и Ефрем. Иуда = 144 000. Ефрем = великое множество… Зах 12:2 “вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима.” Исступления — h7478, шатание от пьянства. Это пьяные народы, описанные в Иер 25:18-26. Зах 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.” Это великое пробуждение, грядущее в результате Армагеддона. Зах 14:4 “И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской...” При нынешних темпах мы можем увидеть, что события произойдут очень скоро. Мы наблюдаем и бодрствуем!»
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