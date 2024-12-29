AI companions, graphene is not black goo it's biophysics Bioconvergence

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Alien Is Not as Far-fetched as You Might Think
https://www.youtube.com/watch?v=QizzgoF_3Lk
AI IS A WAR ON FREEDOM, IDENTITY, THE FAMILY, AND HUMAN DIGNITY | Future Shock Podcast(Dayz of Noah)
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https://transition.fcc.gov/bureaus/oet/ea/presentations/files/apr13/6d-MBANs_April_2013-SKJ.pdf
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https://rumble.com/v4ytnt8-cern-maurizio-vretenar-accelerators-for-medicine-2019.html?e9s=src_v1_upp
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