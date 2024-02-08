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MY RH NEGATIVE CELTIC DRUID ANCESTORS, THE CELTIC DRUID MASSACRES, ASCENSION TIMELINE REBELLION WARS, KING ARTHUR & THE FALL OF LUCIFER! AUG 2023 EASTER 1916 RISING! THE MORRIGAN SPEAKS!
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MY RH NEGATIVE CELTIC DRUID ANCESTORS, THE CELTIC DRUID MASSACRES, ASCENSION TIMELINE REBELLION WARS, KING ARTHUR & THE FALL OF LUCIFER! AUG 2023 EASTER 1916 RISING! THE MORRIGAN SPEAKS! "YOU HAVE BEEN WARNED - SENDING LOVE AND LIGHT GREEN EMERALD LOVE BOMBS TO YOU ALL LOVE FROM TEAM TARA SOPHIA DRAGON TRIBE IRELAND ATLANTIS GOOD SPEED RESPECT YOU ARE A WORTHY ADVERSARY - NOW - RIUN - AND - HIDE - PEEK - A BOO - HUMPTY DUMPTY BLAH BLAH - WE SURVIVED THE POTATO FAMINE - JESUS 40 DAYS 40 NIGHTS - BOBBY SANDS IRISH HUNGER STRIKER - 64 DAYS 64 NIGHTS - WE WWER BUILT FOR THIS - RESPWCT - LOOOOSERS - CHEATERS - WE have DOUGIE GABRIELLE THE GOSPEL OF SOPHIA WWW.OURSPIRIT.COM et.al - now wise up THE GOOD FRIDAY PEACE AGREEMENT - WE FORGIVE THEM FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO -= LOVE FROM.....SOPHIA......I'M BACK GUYS....HAVE YOU MISSED ME.....GOOOO ONNNNN.....LOVE YOU MMWWWAAAAAHHHHH XXXX"



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