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TRUTHER BILL COOPER MURDERED!
EARTH SHAKING NEWS
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423 views • 03/26/2023

BILL COOPER WAS AN AMAZING HUMAN BEING. HE WAS DEEP INTO MILITARY AND GOVERNMENT KNOWLEDGE HAVING BEEN FROM THAT ASPECT OF MILITARY INTELLIGENCE. ALLEX JONES (INFWARS) HAD A FEW RUNINS WITH BILL WHICH ENDED IN A COMMUNICATION ROAD BLOCK. RIGHT BEFORE 9/11 A GOVERNMENT CONTRACT WAS PLACED ON COOPER TO SHUT HIM UP. SADLY, BILL WAS GUNNED DOWN BY SHERIF'S OFFICERS A FEW WEEKS BEFORE 9/11. BEHOLD A PALE HORSE WAS PUBLISHED LONG BEFORE 9/11. I URGE EVERYONE TO READ THIS EYE OPENING BOOK. IT HAS SOME VERY SHOCKING INFORMATION IN IT. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE--BILLS VIDEO WEBSITE IS AT THE END OF THIS VIDEO.


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