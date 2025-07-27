© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gaza Flour Death Traps Getting Flour From GHF - Gaza Deceptive Humanitarian Foundation
عائلة مرح و نشأت
https://www.youtube.com/watch?v=FWJsuiMAdiQ&t
7-21-25
أثناء محاولة حصولي على الطحين من ا.لمـ.ـساعدات شـ.ـمال غـ.ـزة
يوميات ام محمود من غزة
https://www.youtube.com/watch?v=5npzrbIToQ0
7-23-25
لازم كل العالم تشوف تعب الناس بعد حصولها على الطحين بغزة
عائلة محمد وخلود
https://www.youtube.com/watch?v=1ck3KqgeTmA
July 27th
لحمد لله بعد معاناة محمد حصل على كيس طحين
عائلة أبو غازي من غزة
https://www.youtube.com/watch?v=jn7ZUEZm-OA
July 26 2025
تعالوا شوفوا فرحة عمتي هكذا نحن في غزة ننبسط في أقل الاشياء الحمد لله على كل حال
Aljazeera Mubasher
https://www.youtube.com/watch?v=O14npPsj0fM
July 27 2025
منتظرو المساعدات: لقمة العيش صعبة مغمسة بالدم
يوميات ام محمود من غزة
https://www.youtube.com/watch?v=XTI8ItUp0i8&t
July 27 2025
ازم كل العالم تشوف صعوبات و تعب الناس للحصول على طحين بغزة