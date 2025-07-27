BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Gaza Flour Death Traps Getting Flour From GHF - Gaza Deceptive Humanitarian Foundation
alltheworldsastage
alltheworldsastage
1059 followers
28 views • 1 month ago

Gaza Flour Death Traps Getting Flour From GHF - Gaza Deceptive Humanitarian Foundation

عائلة مرح و نشأت

https://www.youtube.com/watch?v=FWJsuiMAdiQ&t


7-21-25

أثناء محاولة حصولي على الطحين من ا.لمـ.ـساعدات شـ.ـمال غـ.ـزة


يوميات ام محمود من غزة

https://www.youtube.com/watch?v=5npzrbIToQ0


7-23-25

لازم كل العالم تشوف تعب الناس بعد حصولها على الطحين بغزة



عائلة محمد وخلود

https://www.youtube.com/watch?v=1ck3KqgeTmA


July 27th

لحمد لله بعد معاناة محمد حصل على كيس طحين



عائلة أبو غازي من غزة


https://www.youtube.com/watch?v=jn7ZUEZm-OA


July 26 2025

تعالوا شوفوا فرحة عمتي هكذا نحن في غزة ننبسط في أقل الاشياء الحمد لله على كل حال



Aljazeera Mubasher

https://www.youtube.com/watch?v=O14npPsj0fM


July 27 2025

منتظرو المساعدات: لقمة العيش صعبة مغمسة بالدم


يوميات ام محمود من غزة

https://www.youtube.com/watch?v=XTI8ItUp0i8&t


July 27 2025

ازم كل العالم تشوف صعوبات و تعب الناس للحصول على طحين بغزة


iranisraelpalestinegenocidesyriagazalebanonmilitaryindustrialcomplexforeignpolicysyriawarnatowarsukrainewarrussiawarwestbankpalestineisraelwarsciawarsregimechangewarsgazastripmiddleeastwarsgazawariranwarfreepalestineisraelhamaswar
