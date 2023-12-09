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'FALSE PROPHET PAULA WHITE EXPOSED! SHOCKING!
EARTH SHAKING NEWS
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145 views • 12/09/2023

I'M SURE YOU'RE SHOCKED BY THE FALSE PROPHET VIDES I'M EXPOSING HERE. IT MAKES ME MAD AS HELL TO SEE THESE FALSE PROPHETS FLEECE HUMANS OUT OF BILLIONS OF DOLLARS. THE LIVE LIKE QUEENS AND KINGS WHILE BELIEVERS SUFFER FINANCIALLY BOTH SPIRITUALLY AND PHYSICALLY. AS A TRUE WATCHMAN OF ALMIGHTY GOD I HAVE TO EXPOSE THIS SINISTER EVIL. THEY ARE TRULY WOVES IN SHEEPS CLOTHING. ONE DOESN'T NEED PREACHER OR POPE TO FIND THE TRUE GOD. RESEARCH THE SCRIPTURES AND ASK THE HOLY SPIRIT TO COME AND HE WILL GUIDE YOU INTO TRUTH. ONE MUST ALSO ACCEPT YESHUA/JESUS AS THEIR SAVIOR. THIS IS THE ONLY WAY TO ENTER THE NARROW GATE. START A BIBLE STUDY IN YOUR HOME WITHOUT BEING ATTACHED TO A MAINSTREAM CHURCH. THE CLOCK IS TICKING SO YOU MUST DECIDED WHO YOU WILL SERVE! SATAH OR ALMIGHTY GOD...

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