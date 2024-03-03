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Текст
Юрий Нестеренко Земля обетованная Обещали молоко и мед, Дали раскаленную пустыню, Где ничто на свете не растет - Вот и выживай, как хочешь, ныне! Сорок дней броди иль сорок лет - Эта пыль останется все той же. Ты куда завел нас, глупый дед, Долбаный обманщик, старый Мойше? Оглянись - здесь нету ничего Из того, что обещала книга! Даже море здесь - и то мертво, Вместо фиг - одна большая фига. Отвечай нам, чертов идиот, И не притворяйся, что не слышишь - Для чего ты выгнал нас в поход?! Упс... ты, кажется, уже не дышишь... Выкрутился, избежал суда И уже не даст ответ народу! Ну а нам-то как теперь? Куда? Где хотя б найти еду и воду? Что ж - с халявной манною с небес, Как и с остальными чудесами, Нас надули. Никаких чудес. Кроме тех, что сотворим мы сами. Хочешь выжить - не стони с тоски, Не вцепляйся в волосы руками - Разбирай лопаты и кирки И долби проклятый этот камень! И - пускай не сразу! - потечет, Наполняя реки и каналы, Может быть, не молоко и мед, Но вода хотя бы, что немало. А еще позднее, как плоды Каторжных усилий ежегодных, Постепенно вырастут сады На холмах горячих и бесплодных. Но и там не сможем почивать, Теша апельсинами гордыню - Нам еще придется воевать Вот за эту чертову пустыню! Потому что нет у нас другой, Потому что только нам завещан Этот край, где нынче под ногой Только пыль и камень в сетке трещин. И пусть крутят пальцем у виска Более счастливые народы: "Умирать за что? За горсть песка?" Нет. За дом. За наш оплот свободы. Воевать с любым великим злом, Сколько бы мх время ни явило, И во сколько б раз оно числом Ни превосходило наши силы. Только все империи - падут! Ну а наши гордые потомки Тихим теплым вечером придут В наш музей взглянуть на их обломки. 2022