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'MILITARY IMPLANTED WITH A DEATH MICROCHIP! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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362 views • 11/19/2023

THE SCARY THINK ABOUT THE MILITARY IS ONCE A PERSON IS IN THERE THE MILITARY CAN DO ANYTHING THEY WANT TO THE PERSON. NO BODY SHOULD TRUST THE MILITARY. MY WIFE AND I SHOULD KNOW BECAUSE WE WERE IN THE NAVY DURING THE VIETNAM ERA. THINK ABOUT ALL THE MILITARY WHO WERE FORCED IN TAKING THE DEADLY COVID VACCINE NOW. SOME OF THE MILITARY HAVE DEAD AND OTHERS HAVE BEEN INJURED BY THIS EVIL VACCINE. THE CHIPS IN THE MILITARY NOW CANBE TURNED OFF AND THAT'S THE END OF THE INDIVIDUAL. AMERICANS CAN'T TRUST THE GOVERNMENT OR ANY ELECTED LEADER BECAUSE THEY WORK FOR THE SATANIC ELITE. ALL WE CAN DO NOW IS PROTECT OURSELVES FROM ENEMIES FOREIGN AND DOMESTIC. PREP, ARMUP, PRAY AND STAY THE HELL OUT OF THE WAY...

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