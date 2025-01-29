Проект "Груз200 из Украины в Россию" description

Описание Проекта "Груз200 из Украины в Россию" Еленой Борисовной Васильевой.

30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.

Подпись: для директора Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища реферал нуZбаумер.

В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.

В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и беженцы из России, открыто выступившие против путинской власти.

Оригиналы видео: Описание проекта поиска погибших в Украине

О моем проекте, живущем во времени: Описание проекта

О моем проекте, живущем во времени: Описание проекта

Elena Vasiljeva

Elena Vasileva news:

Elena Vasiljeva Fin:

Телеграмм-канал Елены Васильевой:

- Видеоскриншот сайта Проект «Груз-200 из Украины в Россию».

- Борис Севастьянов - Забери меня, мама

- Памяти Бориса Немцова 2023 - не озвученная правда 18+

21:07 / 42:11 Об убийстве Бориса Немцова.

- Елена Васильева как есть. Фрагменты

Забытый полк. Путин - узурпатор

- Правозащитница Елена Васильева собрала доказательства вины России в войне на Донбассе

- 14 11 2014 ВИДЕО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА ИНТЕРВЬЮ ИЗ КИЕВСКОЙ СТУДИИ ГРУЗ 200

- "Встречи на Думской" с Еленой Васильевой

- "Студія Захід" Елена Васильева

- Елена Васильева основательница группы Груз -200 из Украины в Россию.

- Elena Vasiljeva - Pierre Haffner - Colis 200

Материалы PDF:

Их там нет:

Елена Васильева. Потери российской армии на востоке Украины (2014-2015)

https://ia600208.us.archive.org/1/items/18_20230322/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf

Полное описание проекта:

Мой сайт:




