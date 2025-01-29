BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Проект "Груз200 из Украины в Россию" description
GrannikEndEva
GrannikEndEva
2 followers
6 views • 7 months ago

Описание Проекта "Груз200 из Украины в Россию" Еленой Борисовной Васильевой.

 30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.

 Подпись: для директора Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища реферал нуZбаумер.

 В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.

 В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и беженцы из России, открыто выступившие против путинской власти.

 Оригинал видео совместная запись.

 Оригиналы видео: Описание проекта поиска погибших в Украине https://www.youtube.com/watch?v=VoG9IwNGnkI

                  О моем проекте, живущем во времени: Описание проекта https://www.youtube.com/watch?v=TEYi2uw35Lk

                  О моем проекте, живущем во времени: Описание проекта https://www.youtube.com/watch?v=fwouVaq3YiA

 На каналах:

             Elena Vasiljeva https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva

             Elena Vasileva news: https://www.youtube.com/@elenavasilevanews6192

             Elena Vasiljeva Fin: https://www.youtube.com/@elenavasiljevafin5540

 Телеграмм-канал Елены Васильевой: https://t.me/evanews22

 Кадры видео:

 - Видеоскриншот сайта Проект «Груз-200 из Украины в Россию». http://gruz200.zzz.com.ua/

 - Борис Севастьянов - Забери меня, мама https://www.youtube.com/watch?v=kDcKvikd9i8

 - Памяти Бориса Немцова 2023 - не озвученная правда 18+ https://www.youtube.com/watch?v=SrmFRMJu_cU

 21:07 / 42:11 Об убийстве Бориса Немцова.

 - Елена Васильева как есть. Фрагменты https://www.youtube.com/watch?v=sE3K3pMVR70

 Забытый полк. Путин - узурпатор

 - Правозащитница Елена Васильева собрала доказательства вины России в войне на Донбассе https://www.youtube.com/watch?v=GTTBkqT0roE

 Группа в facebook

 - 14 11 2014 ВИДЕО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА ИНТЕРВЬЮ ИЗ КИЕВСКОЙ СТУДИИ ГРУЗ 200 https://www.youtube.com/watch?v=zPq-vSLVdBs

 - "Встречи на Думской" с Еленой Васильевой https://www.youtube.com/watch?v=IgQ16J-Xqd8

 - "Студія Захід" Елена Васильева https://www.youtube.com/watch?v=z5EL0__UMow

 - Елена Васильева основательница группы Груз -200 из Украины в Россию. https://www.youtube.com/watch?v=qvSazRg7qOo

 - Elena Vasiljeva - Pierre Haffner - Colis 200 https://www.youtube.com/watch?v=pddzJ-Al0s4

 Материалы PDF: https://archive.org/details/18_20230322

 Их там нет: https://ia600208.us.archive.org/1/items/18_20230322/%D0%98%D1%85%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf

 Елена Васильева. Потери российской армии на востоке Украины (2014-2015)

 https://ia600208.us.archive.org/1/items/18_20230322/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf

 Полное описание проекта: https://evasiljeva.blogspot.com/p/200.html

 Мой сайт: http://rainy-wound.surge.sh/


Keywords
ukrainagrannikelenavasiljeva
