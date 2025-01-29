Проект "Груз200 из Украины в Россию" description

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Описание Проекта "Груз200 из Украины в Россию" Еленой Борисовной Васильевой.
30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.
Подпись: для директора Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища реферал нуZбаумер.
В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.
В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и беженцы из России, открыто выступившие против путинской власти.
