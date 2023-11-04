OMEGA WARNING 2023!

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THE HITS JUST KEEP COMING! IT'S TRULY OVERWHELMING TRYING TO KEEP UP WITH THE ONSLOT OF CONSTANT NEGATIVE NEWS. I REPORT YOU DECIDE. NO ONE CAN DENY NOW HUMANITY ISN'T IN THE END TIMES. PROBLEM IS IT'S STILL EXTREMELY HARD TO WAKEUP THE AVERAGE PERSON. I KNOW MOST OF THE PEOPLE WHO WATCH THE VIDEOS HERE ARE IN DEED AWAKE. HOWEVER, THE BIBLE CLEARLY WARNS A VEIL OF DELUSION WILL BE CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIEVE TH ENDLESS LIES COMING FROM OUR DEMONIC LEADERS AND THE DEMONS WHO CONTROL THEM. I THINK THE TIME FOR PREPARING IS COMING TO AN END NOW. HOPEFULLY YOU'VE HEARD THE CALL AND ARE AWAKE...