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OMEGA WARNING 2023!
EARTH SHAKING NEWS
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180 views • 11/04/2023

THE HITS JUST KEEP COMING! IT'S TRULY OVERWHELMING TRYING TO KEEP UP WITH THE ONSLOT OF CONSTANT NEGATIVE NEWS. I REPORT YOU DECIDE. NO ONE CAN DENY NOW HUMANITY ISN'T IN THE END TIMES. PROBLEM IS IT'S STILL EXTREMELY HARD TO WAKEUP THE AVERAGE PERSON. I KNOW MOST OF THE PEOPLE WHO WATCH THE VIDEOS HERE ARE IN DEED AWAKE. HOWEVER, THE BIBLE CLEARLY WARNS A VEIL OF DELUSION WILL BE CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIEVE TH ENDLESS LIES COMING FROM OUR DEMONIC LEADERS AND THE DEMONS WHO CONTROL THEM. I THINK THE TIME FOR PREPARING IS COMING TO AN END NOW. HOPEFULLY YOU'VE HEARD THE CALL AND ARE AWAKE...

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