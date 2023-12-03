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'GOVT WHISTLEBLOWER EXPOSES DEADLY COVID VACCINE DEATHS
EARTH SHAKING NEWS
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1541 views • 12/03/2023

THE DEADLY COVID VACCINES IS A DEATH SENTENCE FOR COUNTLESS HUMAN BEINGS. THOSE WHO DON'T DIE ARE PHYSICALLY INJURED. AMERICAS TRAITOR GOVERNMENT ALONG WITH THE NAZI BIG PHARMA ALL ALL COMPLICIT AND NEED TO BE JAILED OR EXECUTED FOR INJURING MILLIONS OF HUMAN BEINGS. THE WORLD IS SO CORRUPT NOW IT WILL TAKE AN ACT OF GOD TO PURGE THESE EVIL BASTARDS FROM PLANET EARTH. WE'RE NOW LIVING IN MOST MOST EVIL TIME IN THE HISTORY OF HUMANITY. YOU BETTER WAKEUP BEFORE WE'RE ALL MURDERED...

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