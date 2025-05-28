Una parola ai non vaccinati - Brad Wylder 28 Maggio 2025

Video originale A Word To The Unvaccinated - Brad Wylder https://youtu.be/3nWsBoDP4l0?si=mjbycUhtqfK5EDh9

Parola ai supereroi non vaccinati!





Siete reali e assolutamente fantastici, coraggiosi supereroi, gli abili tra i migliori esseri umani che camminano sulla "terra piana".

Avete vinto la battaglia, usando solo la parola "No" con tutte le conseguenze.





Non seguiamo falsi profeti.





Siamo sotto la Legge Naturale e non c'è nessuno al di sopra di noi tranne i nostri Genitori e Creatori.

Viviamo in pace e armonia, il che ci rende le entità più potenti e difenderemo coloro che sono oppressi.

Uno per Tutti e Tutti per Uno!

Siamo Uno e ci sosteniamo a vicenda...



