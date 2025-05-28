BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Una parola ai non vaccinati - Brad Wylder 28 Maggio 2025
Dino Tinelli
Dino Tinelli
258 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
66 views • 3 months ago

Video originale A Word To The Unvaccinated - Brad Wylder https://youtu.be/3nWsBoDP4l0?si=mjbycUhtqfK5EDh9

Parola ai supereroi non vaccinati!


Siete reali e assolutamente fantastici, coraggiosi supereroi, gli abili tra i migliori esseri umani che camminano sulla "terra piana".

Avete vinto la battaglia, usando solo la parola "No" con tutte le conseguenze.


Non seguiamo falsi profeti.


Siamo sotto la Legge Naturale e non c'è nessuno al di sopra di noi tranne i nostri Genitori e Creatori.

Viviamo in pace e armonia, il che ci rende le entità più potenti e difenderemo coloro che sono oppressi.

Uno per Tutti e Tutti per Uno!

Siamo Uno e ci sosteniamo a vicenda...


Keywords
hoaxcoronaviruscovid 19covid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy