Una parola ai non vaccinati - Brad Wylder 28 Maggio 2025

Video originale A Word To The Unvaccinated - Brad Wylder https://youtu.be/3nWsBoDP4l0?si=mjbycUhtqfK5EDh9
Parola ai supereroi non vaccinati!
Siete reali e assolutamente fantastici, coraggiosi supereroi, gli abili tra i migliori esseri umani che camminano sulla "terra piana".
Avete vinto la battaglia, usando solo la parola "No" con tutte le conseguenze.
Non seguiamo falsi profeti.
Siamo sotto la Legge Naturale e non c'è nessuno al di sopra di noi tranne i nostri Genitori e Creatori.
Viviamo in pace e armonia, il che ci rende le entità più potenti e difenderemo coloro che sono oppressi.
Uno per Tutti e Tutti per Uno!
Siamo Uno e ci sosteniamo a vicenda...