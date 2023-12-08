MEGA PREACHER PAUL BEGLEY ATTACKED ME FOR EXPOSING THE DEVIL SIGN! WAKEUP!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ALTHOUGH THIS VIDEO IS A FEW YEARS OLD I WANTED TO RE-ISSUE IT! BRGLEY NEVER CONTACTED ME FOR & APOLOGY SO PEOPLE NEED TO BE REMINDED OF WHAT A HYPOCRITE BEGLEY IS. BY THE WAY, I MADE VIDEOS OF OPRAH AND MEGA SATAN PREACHER JOEL OLSTEEN AND HIS WIFE FLASHING SATANS DEVIL SIGN AND SCEWTUBE STRUCK THEM DOWN SAH! YOUTUBE IS NAZI SATANIC ENTITY AND I LEFT THESE EVIL BASTARDS BECAUSE THEY HIT ME WITH CONSTANT ©COPYRIGHTS EVEN THOSE THE VIDEOS WERE MADE AND FAIR USE WHICH IS A JOKE.HELL! I HOPE THE AMERICAN PEOPLE REALIZE WE HAVE NO FREE SPEECH ANYMORE! I WILL CONTINUE TO MAKE VIEWS UNTIL THESE SATANIC BASTARDS SHUT ME UP ONCE AND FOR ALL...PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...