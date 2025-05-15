© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kadi Aqa Teri Deed Howay 💖 | Naat Training for Students | Jamia Saeedia Darul Quran
https://darulquranalsaeedia.com/
https://jamiasaeediadarulquran.com/
📝 Description:
Jamia Saeedia Darul Quran ke honhaar talab-e-ilm ki taraf se "Kadi Aqa Teri Deed Howay" naat ki khoobsurat training/peshkash.
Yeh video un tamam doston ke liye hai jo naat khwani seekhna chahte hain ya madani andaz mein mahir banna chahte hain.
Is training mein andaaz, lehja aur jazbaat ko behtareen tareeqe se pesh karne ka amal dikhaya gaya hai.
📍 Naat Title: Kadi Aqa Teri Deed Howay
🎓 Naat Training: Jamia Saeedia Darul Quran
🎤 Trainer: [Muhammad Irfan Zafar Qadri]
🕌 Maqam: Multan
💫 Maqsad: Ishq-e-Rasool ﷺ ka Farogh
