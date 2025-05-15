BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Kadi Aqa Teri Deed Howay 💖 | Naat Training for Students | Jamia Saeedia Darul Quran
jamiasaeediadarulquran
4 views • 4 months ago

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

Jamia Saeedia Darul Quran ke honhaar talab-e-ilm ki taraf se "Kadi Aqa Teri Deed Howay" naat ki khoobsurat training/peshkash.

Yeh video un tamam doston ke liye hai jo naat khwani seekhna chahte hain ya madani andaz mein mahir banna chahte hain.

Is training mein andaaz, lehja aur jazbaat ko behtareen tareeqe se pesh karne ka amal dikhaya gaya hai.


📍 Naat Title: Kadi Aqa Teri Deed Howay

🎓 Naat Training: Jamia Saeedia Darul Quran

🎤 Trainer: [Muhammad Irfan Zafar Qadri]

🕌 Maqam: Multan

💫 Maqsad: Ishq-e-Rasool ﷺ ka Farogh


🏷️ Hashtags:

#KadiAqaTeriDeedHoway #NaatTraining #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatKhawani #MadaniAndaz #IshqERasool #NaatPractice #StudentNaat #Multan #IslamicContent #HunarAurImaan

Keywords
naatnew naat 2025naat 2025new naatnaat sharifnew naat sharif 2025naat sharif 2025ramzan naaturdu naatbest naatnew naat sharifislamic naatbest naat 2025beautiful naatnaat statusnaatsramzan naat 2025best latest naat sharif 2025naat shareefnaat 2024top naat 2025new naats
