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PREACHER BROWN FLASHING SATANS DEVIL SIGN EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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75 views • 08/05/2023

IF IT WALKS, TALKS & ACTS LIKE A DUCK ITS A DUCK DAH! I DON'T TRUST ANY MEGA PREACHER! ESPECIALLY THOSE WHO FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN. WE HAVE TO BE VERY CAREFUL WHO WE PLACE OUR TRUST IN THESE DAYS AND IT'S NOT MEGA WEALTHY PREACHERS NOT PROFESSING THE TRUTH. LIKE YESHUA/JESUS WARNED---YOU WILL KNOW THEM BY THEIR WORKS. YES BROWN TALKS THE TALK BUT HE DOESN'T WALK THE WALK BY HIS VERY ACTIONS. JESUS WARNED IN MATTHEW 24 IN THESE END TIMES WE'RE NOW LIVING IN, VIRTUALLY HUMANITY WOULD FALL PREY TO STANS EVIL SCHEMES. MY WIFE AND I DO NOT FOLLOW ANY PREACHER. WE RELY UPON THE HOLY SPIRIT TO GUIDE US UNTO WHAT'S TRUTH AND WHAT'S A LIE. IT'S TIMW HUMANITY WAKEUP AND REALIZE ALL OF US HAVE A BULLSEYE ON OUR BACKS AND ARE SLATER FOR MURDER BY THE OCCULT ELITE. PREP, PRAY AND NGET THE HELL OUT OF THE WAY NOW!

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