NEW POLICE STATE EMERGENCY MOVIE!.

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EARTH SHAKING NEWS
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91 views • 11/28/2023

IT'S HEART BREAKING TO SEE MOST OF HUMANITY NOW FOLLOWING THE SATANIC ONE WORLD ORDER! THEY'VE BEEN BRAINWASHED BY THE NEVER ENDING CHEMICALS IN THE FOOD, WATER AND AIR WE CONSUME. IF THAT WASN'T ENOUGH HUMANITY IS BEING MURDERED BY THE DEADLY COVID VACCINES AND NOW WE HAVE NEVER ENDING COLD WARS TO MURDER MORE HUMANS. WHILE STUPID AMERICANS ARE BUYING HUGE TV'S ALL THEIR GOD GIVEN RIGHTS ARE DISAPPEARING RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW. IN THE VERY NEAR FUTURE THESE NAZI'S WILL SILENCE THOSE OF US TRYING TO WAKEUP HUMANITY. AMERICA HAS NOW BEEN LOST TO THE SATANIC FORCES CONTROLLING THE WORLD. YOU BETTER ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...THE CLOCK IS TICKING...

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