Глобальный кризис. Ответственность | Международный онлайн-форум |Часть-3

Наш мир находится на краю гибели. Климатические катастрофы, войны, конфликты и ненависть разрывают человечество на части. Обратный отсчёт начался, и нам нельзя терять ни минуты. Сдадимся ли мы перед неминуемой гибелью или объединимся и построим новое безопасное будущее?
Выбор за вами.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции международного общечеловеческого форума «Глобальный кризис. Ответственность».
На этом форуме будет раскрыта шокирующая правда о глобальном кризисе, который угрожает нашему с вами существованию. Вы узнаете:
Чем обусловлены климатические катаклизмы? О космических циклах и планетарных процессах, которые не зависят от людей и пока нам неподвластны.
Есть ли на планете зоны, где можно будет пережить климатический апокалипсис.
Насколько сильными в ближайшем будущем станут катаклизмы и как они затронут каждый уголок планеты, вызвав ужасающие разрушения и страдания.
Как мы можем предотвратить этот сценарий. Варианты решений
Этот форум не для слабонервных и не для равнодушных. Он для тех, кому важна истина, и для тех, кто заботится о своей семье.
Форум организован волонтёрами проекта «Созидательное общество» из разных стран и различных профессий — такими же людьми, как и вы.
Форум «Глобальный кризис. Ответственность» будет синхронно переводиться на 100 языков, чтобы каждый мог получить доступ к этой жизненно важной информации.
✅ Посмотреть форум без цензуры можно на канале «Созидательное общество» на медиаплатформе Rumble: https://rumble.com/c/CreativesocietyO...
👍 Смотрите предыдущий международный форум «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creativesociety.com/ru/global...
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