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IS THIS ALIEN REAL?
EARTH SHAKING NEWS
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143 views • 04/04/2023

IT'S A PROVEN FACT OUR FASCIST GOVERNMENT HAS LIED TO YOU AND I FOR 100+ YEARS. IT'S ALSO A FACT THE TRAITOR CIA CONTROLS THE ENTIRE UFO AND ALIEN AGENDA VIA THE OCCULT ELITE WHO CONTROL THE WORLD VIA THE CORRUPT FEDERAL RESERVE. IN TURN THE SO CALLED ALIENS CONTROL THE THE OCCULT ELITE AND SATAN (LUCIFER) IS THEIR MASTER. ANCIENT DOCUMENTS PROVE THIS OUT IF ONE HAS DONE SERIOUS RESEARCH. WHEN THE WORLD STOCK MARKET CRASHES IN SHORT ORDER AND MARTIAL LAW IS DECLARED, IT WILL BE THEN ALL HUMANITY WILL LOSE THEIR RIGHT TO EXIST. BY 2025 ONLY 99 MILLION AMERICANS WILL BE ALLOWED IN AMRICA. THE DEADLY COVID VACCINES AND NOW ELIMINATING MANY AMERICANS. YOU NEED TO WAKEUP AND REALIZE YOUR HEAD IS ON THE CHOPPING BLOCK. IF YOU DON'T BELIEVE IT WATCH WHAT WILL HAPPEN IN THE NEXT COUPLE OF YEARS...SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE NOW...

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