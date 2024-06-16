abolition of taxes

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Trump floats eliminating U.S. income tax and replacing it with tariffs on imports
https://www.cnbc.com/2024/06/13/trump-all-tariff-policy-to-replace-income-tax.html
https://www.brighteon.com/f019d9b4-f709-45b3-8006-7f38105e922c
https://www.brighteon.com/7d4d4654-ddf1-447d-8fd8-5bc44561bece
間もなく起こる大混乱に備えること。最後の最後、例えその"ボタン"が押されても、"最後の最後まで""信じる"こと。kick off、その時に１０日間がくる。長い人生で絶対に二度は来ない経験。
https://www.brighteon.com/5517c4c2-89cc-4696-b75b-9b45e26a2707
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全てのクレジットカード、住宅融資、などの銀行債務は免除
所得税を廃止
国税庁の廃止
政府の収入用に１４％の均一付加価値税のみが課され食品、医薬品、中古品は非課税
高齢者への年金支払いの増加
すべての法廷と法的事項に憲法法を戻す
貴族称号に関する修正憲法の復帰。数百万の大学卒業の学位記は価値のない紙切れになる
NESARAの発表の120日間以内に、新しい大統領で議会の選挙を行う
選挙をモニターして、不法な選挙活動の廃止
金，銀，プラチナ貴金属の裏付けがある世界統一レインボー通貨の発行
米国運輸省による動産資産債券として、アメリカの出生証明書記録の販売を禁止
新しい米国財務省銀行システムを開始
連邦準備システムの廃止
金融に関するプライバシーの回復
憲法法ですべての裁判官と弁護士を再訓練
世界中の軍事攻撃行動の廃止
世界平和を確立します
人々に巨額な金額の資金の放出
国家安全保障の名目のもとに国民から隠蔽されていた12000件以上のフリーエネルギー装置、反重力装置、音響ヒーリング機械を含む特許の解放
すべての核兵器をなくす